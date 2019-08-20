Трамп: администрация США изучает вопрос о сокращении помощи иностранным государствам

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Администрация США изучает вопрос о возможном сокращении объемов помощи иностранным государствам и в скором времени объявит о своем решении на этот счет. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам во вторник в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Мы изучаем это. Мы смотрим на это по-разному. Мы разговариваем об этом с республиканцами и демократами <...> Мы сообщим вам, возможно, раньше следующей недели", - ответил Трамп на вопрос о состоянии его "пакета сокращения иностранной помощи".

При этом глава Белого дома отметил, что на каких-то вещах можно сэкономить, но экономия на других может обернуться только потерями.

В четверг газета Politico сообщила, что Административно-бюджетное управление Белого дома намерено обратиться в Конгресс с просьбой отменить принятое ранее законодателями решение о выделении $2,3 млрд Агентству США по международному развитию (USAID) и $2 млрд Госдепартаменту. Эти средства должны быть потрачены на помощь иностранным государствам, в том числе по линии ООН.

После получения запроса у законодателей будет 45 дней на то, чтобы его одобрить или отклонить. В течение этого времени средства будут заморожены, таким образом они окажутся недоступны вплоть до 30 сентября - даты окончания 2019 финансового года, после чего срок действия разрешения на их использования истечет. При этом в данный момент обе палаты Конгресса находятся на летних каникулах и возобновят свою деятельность только со второй недели сентября. Ряд законодателей от обеих партий уже призвали Белый дом отказаться от идеи сокращения помощи иностранным государствам.

В 2018 году американская администрация планировала аналогичный шаг, однако в конечном итоге отказалась от него, столкнувшись с критикой как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, отмечает Politico.