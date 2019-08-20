В МИД Кубы считают, что миграционная политика США напрямую нарушает права человека

ГАВАНА, 21 августа. /ТАСС/. Проводимая властями США политика в сфере миграции нарушает права тысяч людей, заявил во вторник глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Правительство США нарушает права человека в отношении тысяч мигрантов и криминализирует миграцию своей политикой "нулевой терпимости". В специализированных центрах содержания на южной границе мигранты содержатся в течение нескольких месяцев в нечеловеческих условиях", - написал дипломат в Twitter.

В апреле 2018 года власти США стали проводить так называемую политику нулевой терпимости по отношению к нарушителям американского миграционного законодательства. В частности, задержанных в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности, а их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы.

Президент США Дональд Трамп почти с первого дня прихода в Белый дом в январе 2017 года старался реализовать свои предвыборные обещания ужесточить миграционную политику страны и усилить пограничный контроль, особенно на южной границе. Президент не раз заявлял, что нелегальные мигранты являются "преступниками", которых необходимо задерживать и депортировать.