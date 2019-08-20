Глава МВД Мексики объявила о начале переговоров властей с вооруженными группировками

МЕХИКО, 21 августа. /ТАСС/. Власти Мексики начали переговоры с вооруженными группировками, орудующими в ряде штатов, чтобы снизить уровень насилия в стране. Об этом сообщила во вторник министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро.

"Мы ведем переговоры со многими группами, они заявляют нам, что не хотят продолжать насилие, что хотят сложить оружие и двигаться к миру, это несколько группировок в разных регионах республики", - приводит слова главы МВД телеканал Televisa. Кордеро не уточнила, насколько успешно идет это общение.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В прошлом году в стране были убиты свыше 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. За первое полугодие жертвами преступников стали свыше 17,6 тыс. человек, на 5,1% больше, чем за тот же период 2018 года.

Во вторник на пресс-конференции президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал, что его правительству пока не удалось улучшить положение в сфере безопасности. Он отметил, что власти "смогли стабилизировать ситуацию", но "не добились снижения числа преступлений".