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Reuters: хуситы заявили, что их средства ПВО сбили американский беспилотник

Аппарат MQ-9 сбит в провинции Дамар

ТАСС, 21 августа. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что их средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 в провинции Дамар в Йемене. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя движения.

В свою очередь Центральное командование ВС США, заявление которого приводит агентство, указало, что "осведомлено о сбитом над Йеменом американском [беспилотнике] MQ-9", однако пока отказалось предоставить какую-либо дополнительную информацию.

Reuters также отмечает, что в июне американские военные сообщили о сбитом при содействии Ирана йеменскими повстанцами беспилотнике Соединенных Штатов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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