AFP: мигранты c судна НПО Proactiva Open Arms начали высадку на остров Лампедуза

ТАСС, 21 августа. Около 100 мигрантов с судна испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms начали во вторник вечером высадку на остров Лампедуза. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местное телевидение, которое демонстрирует кадры высадки.

Как указывает агентство Reuters, судно вошло в порт итальянского острова около 23:30 по центральноевропейскому времени (01:30 мск) после того, как ранее прокуратура города Агридженто (о. Сицилия) постановила конфисковать судно испанской НПО. Такое постановление означало необходимость провести немедленную эвакуацию всех мигрантов.

Они были спасены 19 дней назад, однако по решению вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини судну НПО было запрещено входить в итальянские воды и высаживать мигрантов на Лампедузе. За прошедшие дни на борту создались "ужасные психологические условия", некоторые мигранты начали бросаться в море, чтобы вплавь добраться до берега. Все они были спасены службой береговой охраны. Несовершеннолетние и несколько мигрантов с проблемами со здоровьем были доставлены на берег ранее.

Испанские власти с целью разрешения проблемы направили к Лампедузе корабль ВМФ, чтобы сопроводить судно с мигрантами до Мальорки (автономное сообщество Балеарские острова). Ранее экипаж Proactiva Open Arms отказался от предложения Мадрида доставить их в один из испанских портов, заявив, что люди не выдержат еще несколько дней в море. НПО добивалась высадки мигрантов на Лампедузе и их дальнейшей перевозки самолетом. Несколько европейских стран уже выразили готовность их принять.

Подобная ситуация с мигрантами, спасенными НПО, повторяется не в первый раз. Сальвини запретил заход в итальянские порты судам с нелегалами, спасенными при попытке добраться морем из Африки к южным берегам Европы.