Помпео: США сделают все возможное, чтобы помешать поставкам иранской нефти в Сирию

ООН, 21 августа. /ТАСС/. Вашингтон намерен принять все возможные меры, чтобы не допустить прибытия в Сирию танкеров с иранской нефтью. Об этом заявил во вторник после заседания Совета Безопасности (СБ) ООН госсекретарь США Майкл Помпео.

Госсекретаря попросили прокомментировать сообщения о том, что некое судно с иранской нефтью направляется в Сирию, а также уточнить, как США планируют этому помешать.

Помпео напомнил, что США ранее ввели в отношении Ирана рестрикции с целью прекратить поставки нефти из этой страны. "Мы ясно давали понять, что все, кто имеет отношение к этому, все, кто поддерживает это, кто позволяет судам войти в порты, находится под угрозой санкций со стороны США", - добавил он.

"Если это судно направляется в Сирию, мы сделаем все возможное в рамках данных санкций, чтобы это предотвратить", - подчеркнул Помпео. Он не уточнил, о каком судне идет речь.

Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на разведку сообщил, что танкер Bonita Queen с иранской нефтью в нарушение односторонних санкций США идет к берегам Сирии.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как президент Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из сделки с Ираном по атому. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям - Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции - полгода на продолжение импорта иранских углеводородов, но 2 мая действие этих исключений завершилось.