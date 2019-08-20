США и Румыния намерены укреплять оборонительные позиции НАТО в Черном море

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Румыния намерены укреплять "оборонительные позиции" на восточном фланге НАТО, в частности в Черном море. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом совместном заявлении президентов двух этих стран Дональда Трампа и Клауса Йоханниса по итогам встречи в американской столице.

"Наши вооруженные силы солидарны в деле защиты свободы и надеются укрепить нашу оборонительную и сдерживающую позицию на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море, что имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности", - утверждают главы государств.

Они также указали на "стремление избежать рисков в плане безопасности, которые сопровождают китайские инвестиции в телекоммуникационные сети 5G".