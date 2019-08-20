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США и Румыния намерены укреплять оборонительные позиции НАТО в Черном море

Такое решение имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности, заявили главы США и Румынии Дональд Трамп и Клаус Йоханнис

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Румыния намерены укреплять "оборонительные позиции" на восточном фланге НАТО, в частности в Черном море. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом совместном заявлении президентов двух этих стран Дональда Трампа и Клауса Йоханниса по итогам встречи в американской столице.

"Наши вооруженные силы солидарны в деле защиты свободы и надеются укрепить нашу оборонительную и сдерживающую позицию на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море, что имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности", - утверждают главы государств.

Они также указали на "стремление избежать рисков в плане безопасности, которые сопровождают китайские инвестиции в телекоммуникационные сети 5G".

Теги
СШАРумынияЙоханнис, КлаусТрамп, Дональд
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