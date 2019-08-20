США подтвердили приверженность переходу на безвизовый режим с Румынией

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты подтвердили приверженность оказанию поддержки Румынии в рамках процедуры перехода на безвизовый режим для граждан обоих государств. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом совместном заявлении президентов двух стран Дональда Трампа и Клауса Йоханниса по итогам встречи в американской столице.

"Соединенные Штаты вновь заявляют о своей поддержке усилий Румынии по получению права на участие в программе безвизового въезда в соответствии с требованиями законодательства Соединенных Штатов", - говорится в документе.

В понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель вашингтонской администрации подтвердил, что Трамп и Йоханнис рассмотрят перспективы присоединения Румынии к числу тех стран, граждане которых пользуются правом безвизового въезда в США. Однако это "вопрос не для президента", указал представитель администрации. По его словам, США ожидают выполнения Румынией тех требований, которые выдвигаются к остальным участникам данной программы.