Глава МИД КНР указал на необходимость консолидации усилий с Южной Кореей и Японией

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Власти Китая, Республики Корея и Японии должны объединить усилия для преодоления вызовов, в том числе обусловленных односторонними мерами отдельных государств. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, сообщает в среду китайское внешнеполитическое ведомство.

"Китай, Япония и Республика Корея - важные экономики мира. В условиях все более явной односторонней политики [отдельных государств] мы должны объединиться, чтобы сообща преодолеть вызовы, ради выгоды наших государств и всеобщих интересов, - подчеркнул он в ходе встречи со своими коллегами - главами южнокорейского и японского МИД Кан Гён Хва и Таро Коно. - Пекину, Сеулу и Токио следует сотрудничать, преодолевая разногласия и противоречия, прилагать все возможные усилия для обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе".

По словам китайского министра, несмотря на противоречивую ситуацию в мире, на текущем этапе представляются наиболее благоприятные возможности для усиления координации. Он выразил надежду, что благодаря совместным усилиям дипломаты трех стран в ходе переговоров в Пекине смогут найти новые точки соприкосновения, необходимые для продвижения общего дела.