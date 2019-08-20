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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро подтвердил контакты представителей своей администрации с властями США

Ранее Associated Press сообщило, что Вашингтон ведет секретные переговоры с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо

КАРАКАС, 21 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник подтвердил, что представители его правительства поддерживают контакты с американскими чиновниками. Об этом сообщила пресс-служба администрации венесуэльского президента в Twitter.

"Николас Мадуро подтвердил, что несколько месяцев правительство Боливарианской Республики поддерживает контакты с представителями правительства США "с его разрешения", - говорится в сообщении.

Как сообщило в воскресенье информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителя американской администрации, США ведут секретные переговоры с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо по поводу гарантий для людей из окружения президента Николаса Мадуро на случай, если его соратники согласятся следовать плану отстранения его от власти. В Госдепартаменте в связи с этим в понедельник утверждали, комментируя по просьбе ТАСС данную публикацию, что десятки ближайших союзников Мадуро за последние месяцы пытались начать переговоры о его свержении с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп во вторник также подтвердил, что американские должностные лица ведут переговоры с представителями властей Венесуэлы на разных уровнях.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, Дональд
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