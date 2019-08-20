Генсек ООН призвал прекратить атаки по гражданским объектам в Идлибе

ООН, 21 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить авиаудары по гражданским объектам, которые, согласно организации, происходят в провинции Идлиб. Об этом сообщил во вторник официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В заявлении говорится, что Гутерриш крайне обеспокоен эскалацией насилия на северо-западе Сирии, "которая может потенциально затронуть до трех миллионов мирных жителей". "Он резко осуждает продолжающиеся атаки на граждан и гражданскую инфраструктуру, включая медицинские и образовательные учреждения", - отметил Дюжаррик.

Гутерриш также призвал к соблюдению подписанного в сентябре 2018 года российско-турецкого меморандума о зоне деэскалации.

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские и турецкие военные находятся в повседневном контакте по провинции Идлиб, где произошло обострение ситуации из-за вылазок террористов.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться члены бандформирований с семьями, отказавшиеся сложить оружие. Ответственность за нее несет Турция, которая вместе с Россией и Ираком является гарантом перемирия в Сирии.