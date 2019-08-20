Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать покупку США Гренландии

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Соединенным Штатам Гренландии. Соответствующее сообщение американский лидер разместил во вторник в Twitter .

"Дания - это особенная страна с необыкновенными людьми, но исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая, как было запланировано, должна была состояться через две недели, на другое время", - сообщил президент.

"Премьер-министр смогла сэкономить немало средств и усилий как для Соединенных Штатов, так и для Дании, проявив такую прямолинейность. Я благодарю ее за это и с нетерпением жду пересмотра графика [встречи] в будущем!" - добавил президент.

Власти Гренландии и Дании заявили, что автономия заинтересована в сотрудничестве с США, но не продается. Фредериксен категорически отвергла возможность продажи Гренландии, которая является территорией в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии.

Ранее американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии. Как заметил Трамп,"по своей сути это крупная сделка по приобретению недвижимости".

Планировалось, что хозяин Белого дома посетит Данию 2-3 сентября. В воскресенье он сообщил, что вскоре, вероятно, посетит королевство. "Совсем не по этой причине, - подчеркнул он, говоря о возможной покупке Гренландии. - Но мы это рассматриваем".