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NBC: Белый дом сообщил об отмене визита Трампа в Данию

Визит президента США планировался на 2-3 сентября

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Визит президента США Дональда Трампа в Данию, запланированный на 2-3 сентября, отменен. Об этом сообщил во вторник телеканал NBC со ссылкой на свои источники в Белом доме.

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По их данным "в настоящий момент" поездка президента в Данию "отменена". В Белом доме не стали отвечать на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить данную информацию.

Во вторник Трамп сообщил в Twitter, что отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Соединенным Штатам Гренландии. На прошлой неделе премьер категорически отвергла возможность продажи Гренландии, которая является территорией в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии.

В воскресенье американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии. Как заметил Трамп, "по своей сути это крупная сделка по приобретению недвижимости".

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СШАДанияТрамп, Дональд
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