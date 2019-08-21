Австралия присоединится к военной миссии США в Персидском заливе

СИДНЕЙ, 21 августа. /ТАСС/. Австралия присоединится к США в деле обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и направит в Персидский залив ограниченный военный контингент. Об этом в среду заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая перед журналистами в федеральном парламенте в Канберре.

По словам главы правительства, Австралия внесет "ограниченный по масштабам и по времени" вклад в международные усилия по защите свободы судоходства в регионе. "Правительство решило, что сотрудничество с нашими международными партнерами в деле обеспечения безопасности на Ближнем Востоке лежит в сфере национальных интересов Австралии, и нам нужно внести вклад в международную миссию по сохранению мира и безопасного судоходства в Ормузском проливе, через который проходит порядка 25% нефти, поставляемой в Австралию ", - отметил Моррисон.

Сообщается что в рамках военной миссии в Персидский залив будет направлен один военный корабль, самолет наблюдения и ограниченный контингент из 200 солдат и офицеров австралийской армии.

Ситуация в регионе вновь обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер задержали "в связи с нарушением международных правил" и сопроводили до берега для проверки.

Госдепартамент США объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.