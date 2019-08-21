СМИ: спецпредставители США и Южной Кореи обсудили проблему перезапуска диалога с КНДР

СЕУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн и его южнокорейский коллега Ли Ду Хун провели в среду в Сеуле переговоры, в ходе которых обсудили вопросы денуклеаризации КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По его данным, в ходе состоявшейся в МИД встречи стороны "обсудили совместные усилия по возобновлению и достижению прогресса на переговорах по ядерной проблеме КНДР". Других подробностей пока не приводится.

В ходе трехдневного визита в Сеул у Бигэна запланирована серия встреч с южнокорейскими партнерами, в том числе с министром объединения Ким Ён Чхолем, курирующим межкорейские отношения.

В ходе последней встречи 30 июня на межкорейской границе в Пханмунджоме президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о перезапуске переговоров между двумя странами на рабочем уровне. Однако этого до сих пор не произошло из-за недовольства Пхеньяна начавшимися 5 августа южнокорейско-американскими учениями и серии осуществленных КНДР ракетных пусков.