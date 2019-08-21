CNN: в США заявили, что Макрон поддерживает Трампа в его решении пригласить Россию в G7

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал главу Белого дома Дональда Трампа в его стремлении вернуться к формату G8 ("Большой восьмерки") с участием России. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источник в администрации американского лидера.

По ее данным, лидеры США и Франции провели во вторник вечером телефонную беседу, в ходе которой сошлись во мнении относительно того, что участие России в саммите "Большой семерки" (G7) в 2020 году было бы целесообразно. По данным источника CNN, с идеей пригласить Россию в 2020 году выступил сам Макрон. Телекомпания отмечает, что Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите Группы семи, который пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

Во вторник Трамп заявил журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом о том, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. "Я думаю, было бы гораздо более целесообразно, если бы Россия была в [G8], это должна быть G8, потому что многие вещи, о которых мы говорим, связаны с Россией. Определенно, я считаю, что это вновь могла бы быть G8, и, если бы кто-то выступил с таким предложением, я бы был расположен к тому, чтобы отнестись к нему очень благосклонно ", - сказал американский президент. Трамп также выразил мнение, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из G8 по той причине, что российский президент Владимир Путин переиграл тогдашнего президента США Барака Обаму.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

Ранее Трамп уже высказывался в пользу возвращения к возобновления формата G8 с участием Москвы.