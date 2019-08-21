СМИ: Пхеньян раскритиковал США за визовые ограничения для побывавших в КНДР иностранцев

СЕУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Пхеньян подверг критике решение США ограничить безвизовый въезд в страну иностранцам, побывавшим в КНДР. Соответствующую статью опубликовал в среду близкий к правительству КНДР портал "Уриминчжоккири".

"Двуличное отношение США, которые разглагольствуют об улучшении отношений с Пхеньяном и при этом прибегают к таким мерзким уловкам, ясно свидетельствует об их усиливающейся день ото дня враждебной политике, направленной на дальнейшую изоляцию КНДР", - подчеркивает издание.

По мнению авторов статьи, "США своими действиями пытаются превратить южнокорейцев, посетивших КНДР с намерением содействовать миру и объединению, в козлов отпущения, избрав их целью своей враждебной политики в отношении народной республики".

В начале августа США ввели ограничения на въезд в страну иностранцам, посещавшим Северную Корею после марта 2011 года. По данным южнокорейского МИД, граждане страны, побывавшие в КНДР, с 6 августа не смогут пользоваться безвизовым режимом с Соединенными Штатами. Теперь для поездки им придется оформлять визу. Это же правило касается и других иностранцев.

Внешнеполитическое ведомство при этом отметило, что это не означает полный запрет на въезд в США. Заявитель может попасть в Соединенные Штаты, но сначала он должен будет получить визу, лично посетив консульство и пройдя собеседование.

По данным МИД, новые правила затронут около 37 тыс. южнокорейцев, хотя бы один раз посещавших КНДР с марта 2011 года.

Между Южной Кореей и США действует соглашение о безвизовом въезде сроком до 90 дней.