В Малайзии сообщили об увеличении иммиграционных запросов от жителей Гонконга

СИНГАПУР, 21 августа. /ТАСС/. Власти Малайзии отмечают увеличение заявок от жителей Гонконга для участия в иммиграционной кампании "Malaysia My Second Home" ("Мой второй дом Малайзия") по привлечению квалифицированных специалистов, позволяющих постоянно проживать на территории страны. Об этом пишет в среду газета The Straits Times.

"В прошлом году была одобрена 191 заявка от жителей Гонконга, а с начала текущего года было подано 251 подобное прошение", - рассказала руководитель программы, действующей под управлением Министерства туризма, Шарифа Алиджафри. "Малайзия является, очевидно, одним из приоритетных направлений для гонконгцев, которые хотят покинуть свою территорию", - отметила глава программы. По ее словам, "здесь предоставляется не только дружелюбное отношение для всех наций, доступный и высокий уровень жизни, в том числе медицина, но также политическая и экономическая стабильность".

Шарифа Алиджафри также рассказала, что "большинство поступающих запросов из Гонконга - от людей до 50 лет, занятых преимущественно в сфере компьютерных технологий".

Миграционная программа была запущена в 2002 году для привлечения успешных молодых граждан других государств, которые могли бы внести вклад в экономическое развитие страны. Чтобы получить право на проживание, необходимо обладать активами на сумму более $120 тыс., ежемесячным доходом не менее $2,4 тыс., а также открыть в одном из банков Малайзии депозит в размере $73,6 тыс. За эти годы программой воспользовались более 40 тыс. человек из 131 стран и территорий, примерно 30% приходится на долю граждан КНР. Этнические китайцы составляют самую многочисленную группу нацменьшинств Малайзии - около 26% от общего числа населения страны.