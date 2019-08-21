Эксперт: США испытали ракету из установки, якобы не обладавшей наступательным потенциалом

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты провели в минувшее воскресенье испытание новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk ("Томагавк"), использовав при этом установку вертикального пуска (УВП) Mark 41 (Mk 41, Эм-кей-41), которая, по заверениям американских властей, не обладает наступательным потенциалом. Об этом сообщил во вторник корр. ТАСС руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл в ответ на просьбу прокомментировать прошедшие испытания.

Он подчеркнул, что УВП Mk 41 - "это тот же тип пусковой установки, который будет использоваться для запуска ракет-перехватчиков SM-3 (Эс-эм-3) систем противоракетной обороны Aegis Ashore ("Иджис эшор") в Румынии и, как планировалось, в Польше". Кимболл при этом процитировал заявление Госдепартамента США от декабря 2017 года, в котором отмечается: "Система противоракетной обороны Aegis Ashore не имеет возможности запускать наступательные баллистические или крылатые ракеты. В частности, система не обладает соответствующим программным обеспечением, аппаратурой для управления пуском ракеты, сопутствующим оборудованием и другой инфраструктурой, необходимой для запуска наступательных баллистических или крылатых ракет, таких как Tomahawk".

"США следует попросить представить объяснения", - подчеркнул эксперт.

Предотвратить новую ракетную гонку

Кимболл указал на необходимость предотвратить очередную ракетную гонку. "Что еще более важно, Москва и Вашингтон должны прекратить бессмысленную игру, обвиняя [друг друга] в провале [российско-американского] Договора о РСМД [о ликвидации ракет средней и меньшей дальности] и серьезно отнестись к тому, как предотвратить новую гонку" по созданию новейших ракет средней дальности, подчеркнул он.

Эксперт предложил НАТО и Москве достичь соглашения, согласно которому члены альянса не будут размещать на территории Европы нарушающие пункты ДРСМД ракеты. В свою очередь, продолжил он, Россия должна отказаться разворачивать аналогичные ракеты в тех точках, из которых они могут поразить территорию стран-участниц НАТО, а устанавливать их, к примеру, уже за Уралом. Кроме того, по мнению Кимболла, в рамках таких договоренностей члены альянса должны согласиться не размещать наступательные ракеты в пусковых установках Mk 41 в Европе. Такая инициатива также потребует от США "отказаться от планов [по разработке] новых ракет наземного базирования для противодействия России".

"Это не идеальный вариант (ДРСМД был лучшим), но это краткосрочный способ избежать развертывания [нарушающих] ДРСМД ракет по принципу "зуб за зуб" в ближайшие пару лет", - заключил Кимболл.

Испытание новой ракеты

18 августа США провели первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД, утративший силу 2 августа в связи с выходом из него Вашингтона. При этом ТАСС сообщили в Пентагоне, что Aegis Ashore "является сугубо оборонительной системой, которая не способна производить пуски наступательных вооружений". Москва последовательно выражает тревогу по поводу возможного применения объектов Aegis Ashore в Румынии и Польше для запуска крылатых ракет.

В середине марта сотрудники Пентагона заявляли, что испытания ракет наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД, намечается провести не только в августе, но и ноябре. Согласно этим данным, в ноябре США планируют провести испытание баллистической ракеты наземного базирования средней дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться будет "совершенно новая ракета", схожая с "Першинг-2". Американские ракеты "Першинг-2" были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД.

Слом ДРСМД

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля на основании якобы имеющего место нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергала и предъявляла целый ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивавших, к примеру, элементы системы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе.

ДРСМД был заключен Москвой и Вашингтоном в 1987 году. Благодаря ему стороны уничтожили в свое время 2692 ракеты сразу двух классов.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через 6 месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включающие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов. 2 августа США вышли из ДРСМД.

Однако, как признал затем помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, Вашингтон пошел на этот шаг в том числе из-за того, что договором не был охвачен Китай.