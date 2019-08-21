МИД Японии: Токио и Сеул должны сотрудничать с Пекином, несмотря на свои разногласия

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Япония, Китай и Республика Корея должны продолжать сотрудничество в трехстороннем формате, несмотря на наличие двусторонних разногласий между Токио и Сеулом в настоящее время. Об этом в среду заявил японский министр иностранных дел Таро Коно перед началом встречи в Пекине со своими коллегами из КНР и Южной Кореи Ван И и Кан Гён Хва.

"Две страны иногда сталкиваются с различными трудностями, но даже при таких обстоятельствах Япония, Китай и Южная Корея должны работать вместе в трехстороннем формате", - приводит слова Коно агентства Kyodo.

Как ожидается, в ходе переговоров стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове, а также организацию трехсторонней встречи руководителей Японии, Южной Кореи и Китая в декабре этого года.

Отношения Токио и Сеула ухудшились этим летом после того как японская сторона 1 июля ужесточила контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников, и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую вероятность.

2 августа правительство Японии приняло решение исключить Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Соответствующее решение вступит в силу 28 августа. Сеул обещал ввести ответные ограничительные меры, а также пересмотреть договор об обмене разведывательными данными с Токио.