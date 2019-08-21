СМИ: по меньшей мере один террорист уничтожен в Джамму и Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 августа. /ТАСС/. Индийские правоохранители уничтожили в по меньшей мере одного боевика в ходе спецоперации, прошедшей ночью в союзной территории Джамму и Кашмир. Как сообщает в среду телеканал NDTV, в ходе столкновения также погиб полицейский.

По этой информации, боестолкновение с экстремистами произошло в округе Барамулла. Подразделение военизированной полиции Индии проводит прочесывание местности в поисках боевиков.

В этом регионе Индии введены строгие меры безопасности после того, как 5 августа центральное правительство приняло решение упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его месте две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) - Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью индийский парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом и предоставляла ему ряд привилегий.

Это решение вызвало резкое недовольство соседнего Пакистана (Кашмир - спорная территория между этими двумя странами). Индия обвиняет Пакистан в попытках дестабилизировать обстановку в Джамму и Кашмире и поддержке экстремистских группировок.