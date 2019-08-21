СМИ: КНДР в 2018 году продолжала исследования в ядерном центре в Йонбёне

СЕУЛ, 21 августа. /ТАСС/. КНДР в прошлом году продолжала ядерные разработки. Об этом сообщает в среду южнокорейский телеканал KBS со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По его данным, Пхеньян "добился дополнительного прогресса" в ядерных исследованиях с помощью исследовательского реактора мощностью 5 МВт в Йонбёне. Согласно сообщению, проведенный экспертами МАГАТЭ анализ спутниковых фотографий ядерного центра Йонбён показал признаки работы на реакторе до середины августа прошлого года.

В отчете также говорится, что в период с середины августа до конца ноября реактор работал с перебоями, а в декабре 2018 года никаких признаков работы зафиксировано не было.

KBS отмечает, что доклад МАГАТЭ за 2018 год подготовлен для 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется 17 сентября.