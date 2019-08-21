СМИ: датская королевская семья считает комплиментом предложение Трампа купить Гренландию

ТАСС, 21 августа. Члены королевской семьи Дании благосклонно отнеслись к предложению президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию. Об этом во вторник сообщил еженедельник Newsweek.

Жена двоюродного брата королевы Дании Маргрете II принца Вальдемара принцесса Антония Шаумбург-Липпе назвала "предложение о приобретении комплиментом для волшебной Гренландии, ведь только желанные территории получают предложения". Она также добавила, указывает издание, что решать судьбу ледяного острова должен проживающий на нем народ.

Ее сын, принц Марио Макс Шаумбург-Липпе разделил мнение матери, отметив, что "любое принятое [гренландцами] решение, основанное на их представлении о лучшем, должно быть поддержано".

В воскресенье Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии, после того, как с таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal. Как заметил Трамп, "по своей сути это крупная сделка по приобретению недвижимости". Однако власти Гренландии и Дании заявили, что автономия заинтересована в сотрудничестве с США, но не продается. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла возможность продажи Гренландии, которая является территорией в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии.

После таких заявлений американский лидер во вторник отложил запланированную встречу с Фредериксен, а его ранее запланированный на 2-3 сентября визит в эту страну был отменен.