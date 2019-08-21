Куба по новому закону сократит число депутатов в парламенте страны

ГАВАНА, 21 августа. /ТАСС/. Новые составы Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) и Государственного совета Кубы будут малочисленнее нынешних в соответствии с новым избирательным кодексом страны, опубликованным во вторник в официальной газете республики, что означает его вступление в силу.

В частности, число депутатов парламента сократится на 131, до 474, а Государственный совет будет насчитывать 21 представителя власти (в данный момент 31). Всенародным голосованием будут избираться члены муниципальных собраний, которые в дальнейшем смогут быть делегированы в национальный парламент. Он, в свою очередь, выбирает президента страны сроком на пять лет. Дата новых выборов пока не назначена.

Новый избирательный кодекс был принят в июле после вступления в силу новой конституции карибской страны. В числе ключевых изменений основного закона - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в конституции остались неизменными.