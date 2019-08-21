Yomiuri: Япония займется разработкой малозаметного истребителя для замены F-2

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Японии намерено заложить в оборонный бюджет на следующий год расходы на разработку малозаметного истребителя для замены устаревших F-2. Об этом в среду сообщила Yomiuri Shimbun.

В общей сложности затраты на проект могут превысить 1,5 трлн иен ($14 млрд). Предполагается, что в процессе разработки Япония будет сотрудничать с США и Великобританией, поскольку создание новой машины исключительно собственными силами значительно увеличит смету. В планах Токио максимально задействовать собственные технологии, чтобы стимулировать местных производителей. Истребитель может быть оснащен крылатыми ракетами, способными с высокой эффективностью поражать корабли.

После 2030 года Япония хочет заменить 90 самолетов F-2, поступивших на вооружение Сил самообороны в начале 2000-х годов.

Американская корпорация Lockheed Martin в прошлом году предлагала Японии план создания истребителя с технологией "стелс", представляющего собой гибрид двух самолетов этого класса - F-22 и F-35.

Вариант, к которому склоняется Токио, предусматривает дальнейшее продвижение собственной программы разработки малозаметных истребителей, получившей проектное название Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X). Согласно предварительным условиям, истребители могут быть построены во взаимодействии с другими странами, но на них должны устанавливаться японские двигатели и радары, а также по возможности и другое оборудование.