Кравчук рассказал, что Украина отказалась от ядерного оружия из-за угрозы санкций США

ТАСС, 21 августа. Украина была вынуждена отказаться от ядерного оружия по требованию западных стран. Об этом заявил в интервью украинскому "24 каналу" бывший Украинский президент Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, Украине пришлось ликвидировать свой ядерный потенциал под угрозой санкций со стороны США.

"Нас поставили прямо перед выбором - или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции", - сказал экс-президент.

Он объяснил, что западные страны не хотели потерять контроль над ядерным оружием и поэтому оказывали на Украину экономическое давление. Экс-президент добавил, что не жалеет о том, что согласился ликвидировать ядерный арсенал страны.

После распада СССР Украина обладала внушительным ядерным потенциалом, однако в 1994 году ядерное оружие на Украине было ликвидировано в связи с ее присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия. Ранее Кравчук говорил, что Украина была бы похожа на "обезьяну с гранатой", если бы не отказалась от ядерного оружия.