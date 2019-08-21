Эксперт: Пекин не будет привлекать армию для подавления протестов в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 августа. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Пекин не будет на данном этапе привлекать армию для подавления протестных акций в Гонконге, тем более, что за последние дни ситуация несколько улучшилась. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал местный медиамагнат Юй Пиньхай - основатель и главный редактор газеты "Сянган линъи" ( HK01 ), в штате которой 800 сотрудников.

"Я не вижу возможностей для развертывания в ближайшее время Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Во-первых, НОАК уже находится в Гонконге", - заметил он, имея в виду расквартированный здесь с 1997 года на постоянной основе гарнизон. "Во-вторых, сейчас просто нет необходимости вовлечения вооруженных сил или отрядов военной полиции", - считает аналитик.

"Конечно, если ситуация вдруг резко обострится и выйдет из-под контроля, думаю, правительство Китая без колебаний вмешается для восстановления общественного порядка. Но пока такой нужды нет. Мы видим, что за последнюю неделю, после окончания беспорядков в аэропорту, ситуация в Гонконге несколько улучшилась. Акции протеста сейчас в основном мирные", - сказал собеседник агентства.

Причины кризиса

Говоря о причинах нынешнего кризиса, Юй Пиньхай выразил мнение, что он был спровоцирован отнюдь не только законом об экстрадиции, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай скрывающихся здесь преступников. Такие законодательные поправки, по его словам, в реальности не коснулись бы 99,5% местного населения. "Не думаю, что причина массовых выступлений заключалась непосредственно в продвижении закона об экстрадиции - поначалу на него никто не обращал особого внимания. Протестные акции обусловлены скрытым недовольством населения, накопившимся внутри общества в течение долгого времени", - считает эксперт.

По его словам, закон был просто поводом, если бы не эта инициатива, нашлась бы другая причина, спровоцировавшая массовые демонстрации. "Власти Гонконга - это огромная бюрократическая машина, которая не обращала особого внимания на чувства населения. Теперь им предстоит задуматься и осознать, что именно волнует людей, иначе проблема не сможет быть решена", - подчеркнул Юй Пиньхай.

Он пояснил, что глава гонконгской администрации Кэрри Лам объявляла законопроект "мертвым", но это не остановило волну протестов. "Проблема заключается в том, что если пойти на уступки в одном вопросе, демонстранты сразу начнут требовать что-то другое", - заметил аналитик, полагая, что проблему не решит и созыв независимой комиссии по расследованию действий полиции. В общей же сложности сейчас манифестанты выдвигают пять требований.

"Это очень сложная ситуация, нужно время, чтобы все утряслось. Пока протесты продолжаются 2,5 месяца, это не столь большой срок. Многое будет зависеть от развития событий в ближайшие несколько недель. Если демонстрации будут оставаться в основном мирными, властям будет проще искать место для маневров", - считает собеседник.

Кто поддерживает протесты

"Я не исключаю, что некую практическую, финансовую поддержку протестам оказывают некоторые политические круги, базирующиеся в Гонконге. Но в то же время не хотел бы преувеличивать ее масштабы", - отметил медиамагнат, отвечая на вопрос о закулисных организаторах акций.

Он констатировал и наличие моральной поддержки со стороны Запада. "Она проявляется в заявлениях вице-президента США Майка Пенса, госсекретаря Майкла Помпео, канадского премьера Джастина Трюдо, других политиков, а также в западной медиапропаганде. Впрочем, так было всегда, а не только во время нынешних событий", - резюмировал Юй Пиньхай.