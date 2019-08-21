Президент Мозамбика заявил, что перемирие в стране создает основы ее развития

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Перемирие между правящей партией "Фронт освобождения Мозамбика" ("Фрелимо") и оппозиционным "Мозамбикским национальным сопротивлением" ("Ренамо") обеспечивает спокойную добычу углеводородов и создает основы развития страны. Об этом заявил президент Мозамбика Филипе Ньюси в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Установление мира в Мозамбике для нас очень важно, - отметил Ньюси. - Мы в последнее время пытались решить существующие между нами конфликты, и когда я занял пост президента, мы начали их решать. Нашей целью было восстановить мир между мозамбикцами, и 6 августа мы заключили перемирие. Мы считаем, что это основа развития Мозамбика".

Президент указал, что значительный прогресс достигнут в сфере контроля над добычей углеводородов на благо народа страны. "Возможности, которые открываются в сфере углеводородов, прошли долгий путь развития, так чтобы все могли быть спокойны и чтобы это не было причиной войны в Мозамбике", - добавил он.

В начале августа Ньюси и новый лидер "Ренамо" Осуфу Момади достигли мирного соглашения. Его условия предусматривают разоружение свыше 5,2 тыс. оставшихся боевиков "Ренамо" и их интеграцию в вооруженные силы и полицию Мозамбика. Соглашение было подписано 6 августа в Мапуту.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС, в "Российской газете" и показана в программе "Формула власти" на телеканале "Россия-24".