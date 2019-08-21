Суд Киева обязал открыть дело против Порошенко и Климкина по факту злоупотребления властью

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) открыть дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и главы МИД Павла Климкина по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

Об этом сообщило в среду агентство "Украинские новости", сославшись на материалы суда.

При этом СМИ указывает, что автор иска, имя которого не названо, 15 июля подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Порошенко и Климкиным по ст. 364 Уголовного кодекса Украины о злоупотреблении властью или служебным положением.

Обстоятельства дела не уточняются. 15 августа суд обязал НАБУ возбудить дело.

Порошенко в настоящий момент уже проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. Его подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.