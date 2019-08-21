Эксперт: идея Киева о расширении "нормандского формата" окончательно отвергнута

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Идея бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского о расширении "нормандского формата", что, по сути, означало бы его ликвидацию, окончательно отвергнута. Об этом заявил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков по итогам состоявшейся на этой неделе встречи президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

"Думаю, конкретные результаты у этой встречи есть. Во-первых, заявлено о бесспорной важности "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта. А значит, окончательно отвергнута идея Порошенко и Зеленского о ликвидации этого формата путем его расширения. Не будет расширения. А значит, не будет ревизии минских соглашений", - отметил эксперт в интервью изданию "Актуальные комментарии".

Чеснаков также не исключил, что очередной саммит "нормандской четверки" может состояться уже в обозримом будущем, но при ряде условий.

"Саммит состоится только при условии, что решения этого саммита будут заранее сторонами согласованы, - пояснил он. - А также при выполнении решений ранее состоявшихся саммитов. Здесь, напомню, Россия требует согласовать "формулу Штайнмайера" и завершить разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Кроме этого, возможны подвижки в гуманитарной сфере".

На совместной с Путиным пресс-конференции в понедельник Макрон охарактеризовал шаги нового украинского президента как "изменение отношения лидера Украины" к вопросу мирного урегулирования в Донбассе. Президент Франции также анонсировал проведение встречи политических советников в ближайшие дни и пообещал обсудить с российским коллегой возможность проведения саммита в "нормандском формате".

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Минские соглашения

Чеснаков добавил, что для прогресса в урегулировании ситуации на Украине сейчас необходимо не спешить, а выжать максимум из минских соглашений.

"Народ Украины уже сделал большой шаг к нормализации после майданного безумия. Значит, он может в будущем сделать еще шаг, и еще. И понять, что не в НАТО счастье и что Европа не резиновая <...> А фактор Донбасса поможет это понять. Россия исторически способна на долгосрочные планомерные усилия. Нам надо эту нашу способность задействовать", - отметил он.

По мнению политического эксперта, в обществе и в госаппарате есть две группы влияния. "Одни хотят немедленно сбросить напряжение, "сдать Донбасс", им надоела украинская тема, они устали от конфронтации и готовы пойти на "похабный мир". Если они победят, то Россия проиграет. Другая группа, наоборот, хочет использовать высокое напряжение в международной политике для достижения большой цели - возвращения Украины в нормальное состояние близкой, ближайшей к России нации. Как говорит [помощник президента РФ Владимира Путина Владислав] Сурков, надо не Донбасс вернуть Украине, а Украину Донбассу. Конечно, это сложнее. Это дольше. Это дороже. Но только такой результат можно считать победой", - добавил Чеснаков.

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