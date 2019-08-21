Президент Румынии выразил готовность принять в стране больше американских военных

БУХАРЕСТ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в среду после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в румынском посольстве в Вашингтоне, что страна готова принять более крупный контингент американских военных. Стенограмма беседы главы государства с румынскими журналистами размещена на сайте президентской администрации.

"Я выразил готовность Румынии принять более крупный американский [военный] контингент, и президент Трамп был очень открыт", - сказал Йоханнис.

"Нам нужно не просто увеличение численности, мы хотим иметь больше военных, например, в Многонациональной бригаде, в Региональном командовании, которое хотим создать, в Воздушной полиции, и многие другие очень конкретные вещи, которые, конечно, мы обсудим на следующей встрече".

"Президент Трамп и все присутствующие выразили ожидания, что [налоговое] законодательство [Румынии] будет улучшено, чтобы повысить привлекательность Румынии для американских инвесторов, и убежден, что это можно сделать", - сказал Йоханнис. "Мы оба считаем, что у Румынии очень хороший потенциал, и ее привлекательность должна быть увеличена при помощи честного, но и благоприятного для инвесторов законодательства, которое вновь стало бы предсказуемым, потому что эта предсказуемость была отчасти утрачена".

Румынский президент также отметил, что его американский коллега "очень заинтересован в развитии таких новых источников энергии, как в Черном море, что весьма важно и для Румынии".

"Но наше общее внимание привлекает также и гражданская ядерная энергия, и надеемся, что будут найдены хорошие важные решения для Румынии, которая может стать поставщиком энергии в регионе <...> Мы считаем, что гражданская ядерная энергия, то есть АЭС, обладает интересным потенциалом для региона, и у нас есть опыт с АЭС в Чернаводэ, где работают два реактора, а также возможность развития", - добавил Йоханнис.

"Президент Трамп сказал, что с удовольствием посетит Румынию, и надеемся, что это произойдет в близком будущем, что означает, чтобы быть реалистами, после выборов в США", - сказал Йоханнис.