Антикоррупционное бюро Украины закрыло дело против компании "Киноквартал"

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело о возможной растрате средств Государственного агентства по вопросам кино компанией "Киноквартал", учредителем которой является президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в среду сообщило агентства "Украинские новости".

"Указанное уголовное производство закрыто 8.07.2019 на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО "Киноквартал" признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 ("Растрата госсредств в особо крупных размерах") Уголовного кодекса", - говорится в ответе НАБУ на запрос агентства.

Дело было открыто НАБУ в апреле по заявлению организации "Союз добровольцев". Госкино финансировало 49% бюджета фильма компании "Киноквартал" под названием "Я, ты, он, она". "Союз добровольцев" заявил, что что условием финансирования было создание фильма полностью на украинском или крымско-татарском языке, но компания Зеленского это условие не выполнила, а значит, допустила растрату госсредств.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский выполнил свое обещание оставить бизнес и передал все свои доли в компаниях соратникам и партнерам. В настоящий момент Зеленский остался лишь в общественной организации - "Молодежный центр "Лига смеха".