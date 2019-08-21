{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: нижняя палата парламента Италии приостановила работу

По данным агентства, депутаты соберутся на формальное заседание, на котором объявят о факте отставки главы правительства Италии Джузеппе Конте

РИМ, 21 августа. /ТАСС/. Нижняя палата итальянского парламента приостановила свою работу. Как сообщает в среду агентство ANSA, главы депутатских фракций решили отменить запланированное ранее выступление премьер-министра Джузеппе Конте, который во вторник подал в отставку.

На эту тему
Печальный финал правительства, которое обещало изменить Италию

"Депутаты соберутся на формальное заседание, на котором объявят о факте отставки. В связи с правительственным кризисом отложено и обсуждение законопроекта о сокращении числа парламентариев", - говорится в заявлении, которое приводит агентство.

Во вторник глава коалиционного правительства в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" Конте подал в отставку. К этому решению его подтолкнули заявления его заместителя, главы МВД и лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который 8 августа заявил, что правящего большинства не существует, а также призвал к проведению новых выборов.

Президент Серджо Маттарелла начинает в среду политические консультации с целью выяснения, возможно ли в парламенте формирование альтернативного большинства, которое бы поддержало новое правительство. В случае отсутствия возможности сохранения парламента, президентским указом он будет распущен и затем назначена дата новых выборов (возможно в октябре).

Теги
ИталияКонте, Джузеппе
Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность Путину
Как отметила Дельси Родригес, Москва помогает Каракасу в борьбе за независимость, свободу и за суверенитет
Читать полностью