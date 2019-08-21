WP: администрация Трампа хотела предложить за Гренландию $600 млн в год

ТАСС, 21 августа. Чиновники в администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландия в бессрочное владение. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post .

Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров по покупке острова, не уточнили, в течение какого времени планировались выплаты. Сумма была определена исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии. В 2017 году глава минфина Дании Кристиан Енсен (в должности с 2016 по июнь 2019 годы) оценивал эту статью расходов в 4,3 млрд крон в год, что примерно соответствует оглашенной источниками газеты цифре.

Чтобы стимулировать Данию к подписании сделки, американские чиновники рассматривали опцию дополнительной крупной единовременной выплаты в казну скандинавского королевства. Сумма этой части сделки не уточняется.

Приобретение недвижимости

Американский лидер 18 августа подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии и сравнил возможный шаг с крупной сделкой по приобретению недвижимости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались от идеи обсуждать продажу автономии.

Во вторник Трамп сообщил в Twitter, что отложил запланированный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Такое решение вызвало у датских политиков негативную реакцию.

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.

Самый северный интерес США

Географическое положение Гренландии и раньше привлекало Вашингтон. В 1946 году президент Гарри Трумэн предложил датчанам $100 млн (эквивалентно $1,4 млрд сегодня) за тогда еще колонию королевства. Это могло бы облегчить организацию пребывания в Гренландии войск США, расквартированных там во время Второй мировой войны.

На северо-западном побережье острова функционирует база ВВС США Туле - самое северное военное сооружение Штатов (1,2 тыс. км к северу от Полярного круга), ради возведения которого местные жители были переселены насильно.

С 1959 по конец 1960-х годы армия США без разрешения датского правительства начала постройку комплекса туннелей подо льдами Гренландии с целью разместить там пусковые установки для ядерного вооружения. Проект не был осуществлен до конца из-за нестабильного состояния ледяного щита острова, а о существовании туннелей не было известно до 1997 года. Скандинавские экологи опасаются, что таяние льдов может высвободить ядерные отходы на заброшенных базах в Гренландии.