Адвокат рассказал о возможной подготовке выдачи пятерых осужденных в России украинцев

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Адвокат Николай Полозов считает, что существуют косвенные свидетельства того, что пятерых осужденных в РФ граждан Украины готовят к передаче на их родину.

"У нас нет точной информации, но есть косвенные сведения: в "Лефортово" (СИЗО в Москве - прим. ТАСС) приняли передачи для пятерых заключенных украинцев, значит, они находятся именно там, а это, в свою очередь, может свидетельствовать о подготовке передачи их для отбывания наказания на Украину. Будем надеяться, но сейчас главное - не спугнуть", - сказал Полозов в среду ТАСС.

Согласно сообщению в соцсети активистов, организовавших передачи, в СИЗО "Лефортово" приняли продукты для Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Николая Карпюка.

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы ТАСС сообщили, что правозащитников не допустили к украинцам, "от которых якобы есть соответствующее письменное заявление".

Владимир Балух был осужден на четыре года и 11 месяцев за незаконное хранение оружия и боеприпасов и дезорганизацию деятельности учреждений. Николай Карпюк и Станислав Клых с декабря 1994 года по январь 1995 года в составе банды на территории Чечни неоднократно принимал участие в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил РФ, в ходе которых были убиты не менее 30 военнослужащих и не менее 13 получили ранения различной степени тяжести. В мае 2016 года суд в Грозном признал их виновными и приговорил Карпюка к 22,5 года колонии строгого режима, Клыха - к 20 годам. Александр Кольченко был осужден на десять лет за подготовку терактов в Крыму. Павел Гриб получил шесть лет за призывы к терроризму.

Комментарием ФСИН ТАСС пока не располагает.