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Берлин принял к сведению заявление Трампа о возвращении к формату G8

Как отметили в кабмине ФРГ, обсуждение этого вопроса можно начать только после того, когда будет видна перспектива устранения причин возвращения к формату G7
Здание Бундестага EPA/OLIVER WEIKEN
Описание
Здание Бундестага
© EPA/OLIVER WEIKEN

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Германии приняло к сведению заявление президента США Дональда Трампа о целесообразности формата G8 с участием России, но считает, что обсуждение данного вопроса можно начать только после того, когда будет видна перспектива устранения причин возвращения к формату G7. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Вы знаете, какова ситуация сейчас. Если будет перспектива устранения причин, тогда можно будет обсудить изменение формата", - сказал он. "Мы приняли к сведению то, что президент США хочет обсудить тему [на саммите Группы семи] в Биаррице", - отметил Зайберт.

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ГерманияРоссияТрамп, Дональд
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