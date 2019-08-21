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Reuters: в Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9

Беспилотник MQ-9 AP Photo/John Miller
Описание
Беспилотник MQ-9
© AP Photo/John Miller

Американский военный беспилотник MQ-9 сбит в Йемене - Рейтер со ссылкой на представителей США.

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Как отметили в кабмине ФРГ, обсуждение этого вопроса можно начать только после того, когда будет видна перспектива устранения причин возвращения к формату G7
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