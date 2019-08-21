Украина вышла из соглашения СНГ по контролю за созданием оружия массового уничтожения

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Украина вышла из соглашения СНГ о координации работ по вопросам экспортного контроля сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения (ОМУ) и ракетных средств его доставки. Такое решение в среду приняло украинское правительство.

Соглашение было подписано в Минске и вступило в силу 26 июня 1992 года. Оно предусматривает, что государства Содружества сотрудничают по вопросам контроля в обозначенных сферах, а также создают для этого в своих странах национальные системы экспортного контроля. Согласно документу государства-участники осуществляют экспортный контроль путем установления лицензирования и таможенного контроля экспорта на основе разработанных с учетом существующих международных режимов единых контрольных списков отдельных видов сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, применяемых при создании оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки.

Кабинет министров Украины в последние годы уже прекратил действие ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ, объясняя это тем, что они несовместимы с обязательствами Киева по ассоциации с Европейским союзом. Руководство Украины, пришедшее к власти после государственного переворота 2014 года, сразу заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. Затем Петр Порошенко, занявший тогда пост президента, подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов Содружества, а в августе 2018 года было закрыто представительство Украины при уставных органах СНГ, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

В то же время, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения с Содружеством, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из СНГ в Исполком не поступало. Она констатировала, что "Украина де-юре остается полноценным государством-участником СНГ" и Киев регулярно приглашается на заседания высших уставных органов, а также информируется об их итогах.

На сегодняшний день Киев вышел из 16 международных соглашений, заключенных в рамках СНГ, и продолжает оставаться участников 211 таких соглашений.