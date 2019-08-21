В ДНР заявили, что на встрече в Минске Киев не был готов обсуждать тему обмена пленными

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. На встрече гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию на востоке Украины в среду Киев оказался не готов обсуждать обмен пленными. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова.

"На сегодняшней встрече, к сожалению, присутствовал временно назначенный полномочный представитель Киева, который был не подготовлен к проведению заседания подгруппы, в связи с чем не смог предоставить необходимую информацию о том, на какой стадии находится принятие процессуальных решений, - говорится в ее заявлении, опубликованном на официальном сайте омбудсмена. - По этой же причине не удалось обсудить и другие вопросы повестки дня".

"Хочу напомнить о том, что речь идет не просто о цифрах "102" и "50" - за каждой из них стоят живые люди, которым уже дали надежду на предстоящий в скором времени обмен. Это люди, у которых есть семьи - дети, супруги, родители, - которые тоже надеются на долгожданное воссоединение. Поэтому призываю не обманывать их надежды и строго следовать тем договоренностям, которые были достигнуты ранее", - добавила Морозова.

По ее словам, ДНР практически завершила процессуальную очистку удерживаемых лиц. "Поэтому я обратилась к координатору гуманитарной подгруппы, послу ОБСЕ Тони Фришу с просьбой доложить на заседании контактной группы о выполнении республикой взятых на себя обязательств и готовности к осуществлению обмена по формуле "всех установленных на всех установленных", - подчеркнула омбудсмен.

На встрече контактной группы 17 июля было согласовано решение обменять 208 удерживаемых представителей ДНР и ЛНР на 69 украинских силовиков. Из них 50 человек удерживаются в ДНР и 19 - в ЛНР. Предполагалось, что на "процессуальную очистку" удерживаемых лиц уйдет от четырех до шести недель.