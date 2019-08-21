Сторонники экс-президента Армении Кочаряна устроили акцию протеста у посольства Франции

ЕРЕВАН, 21 августа. /ТАСС/. Около 200 сторонников бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, в среду устроили акцию протеста у посольства Франции в центре Еревана. Активисты просят Париж принять меры против правительства Никола Пашиняна, которое, по их словам, "держит в заточении экс-главу страны". Акцию протеста транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Мы требуем, чтобы правительство Франции надавило на Никола Пашиняна. По его личному указанию незаконно содержится в заточении второй президент страны, герой Карабаха Роберт Кочарян. Неприемлемо, что западные страны, в частности, Франция, не выражают никакой позиции относительно незаконных действий Пашиняна", - заявил журналистам бывший депутат парламента страны, один из организаторов акции Гагик Багдасарян.

Активисты привезли с собой фотографии Роберта Кочаряна, а также транспаранты с требованием его немедленного освобождения.

18 мая судья суда общей юрисдикции Еревана Давид Григорян принял решение изменить меру пресечения в виде ареста в отношении Кочаряна под личное поручительство карабахских лидеров Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. После этого Генеральная прокуратура Армении обжаловала это решение в апелляционном суде, который 25 июня постановил повторно арестовать экс-главу государства.

Генпрокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, бывшего генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова и экс-министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.