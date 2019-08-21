Суд Гамбурга еще не назначил дату процесса над россиянином по делу о нарушении эмбарго

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Ганзейский высший суд Гамбурга пока не назначил дату начала судебного процесса над россиянином, обвиняемым в ФРГ в нарушении закона об эмбарго против России, и не может привести подробности относительно его дела. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"После поступления [обвинительного] заключения защита и обвинение будут иметь возможность высказать свои позиции", - пояснили там. "Только после этого суд примет решение, допускать ли обвинение и доводить ли дело до основных слушаний", - отметил представитель инстанции. "В этой связи я не могу назвать дату начала процесса", - добавил он.

"Поскольку обвиняемый находится в СИЗО с декабря 2018 года, ответственная палата [суда] в случае открытия производства сделает все, чтобы слушания начались в скором времени", - подчеркнули в пресс-службе. "К сожалению, детали в настоящее время невозможно привести", - добавил представитель инстанции.

Ранее в среду генеральная прокуратура ФРГ выдвинула против гражданина России Владимира Д. обвинения в нарушении немецкого закона о внешнеэкономической деятельности в восьми случаях. В частности, он обвиняется в поставках товаров двойного назначения на сумму более €1,8 млн для военного заказчика в РФ. Прокуратура не исключает, что поставляемое россиянином оборудование пригодно для применения в авиакосмической отрасли и потому нарушает эмбарго против России. По данным следствия, поставки осуществлялись в период с сентября 2014 по июнь 2018 года.

Владимир Д. якобы предоставлял фальшивые документы, манипулировал техническими данными и вел бизнес через фиктивных получателей. Кроме того, утверждается, что он обязался поставить 15 кг вещества декаборан, применяемого для изготовления ракетного топлива и взрывчатки. Обвиняемый был задержан 18 декабря 2018 года и с тех пор находится в СИЗО.