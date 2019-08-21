Франция выделила €36,4 млн на проведение саммита G7 в Биаррице

ТАСС, 21 августа. Французский парламент одобрил выделение €36,4 млн на проведение саммита "Большой семерки" (G7), который пройдет в Биаррице (юго-запад Франции). Об этом сообщила в среду официальный представитель правительства Сибет Ндиай.

"Парламент проголосовал за выделение €36,4 млн на саммит G7 в Биаррице. Эта сумма намного ниже по сравнению с теми, которые тратились на предыдущие саммиты в Канаде и в Италии", - приводит ее слова портал 20minutes.

Как сообщил во вторник министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обеспечивать безопасность на мероприятии будут 13,2 тыс. полицейских и жандармов.

Саммит Группы семи пройдет с 24 по 26 августа. Как объявили ранее французские власти, главной его темой станет борьба против неравенства.