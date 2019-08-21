Премьер-министр Дании: отношения с США не изменятся из-за ситуации вокруг Гренландии

ТАСС, 21 августа. Соединенные Штаты остаются одним из важнейших союзников Дании, отмена визита президента США Дональда Трампа в королевство после отказа продать Гренландию не влияет на отношения двух стран. Об этом в среду заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, трансляция выступления велась телеканалом TV 2.

"Все это (ситуация вокруг Гренландии - прим. ТАСС) не меняет наших отношений с США. Я по-прежнему надеюсь, что мы сможем продолжить сотрудничество и отвечать на вызовы, стоящие перед нами", - сказала Фредериксен на пресс-конференции, посвященной гренландскому вопросу. Премьер подчеркнула, что отмена американским президентом визита в страну огорчила и удивила ее. Тем не менее власти Дании хотели бы обсудить новые вызовы в Арктике, поэтому "приглашение [Трампа в Копенгаген] остается в силе".

Отвечая на вопрос о перспективах передачи Гренландии в собственность США, Фредериксен напомнила, что как и прежде поддерживает премьера автономии Кима Кильсена, отказавшегося от подобной сделки.

Ультиматум для Трампа

В воскресенье американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались от идеи обсуждать продажу автономии. Во вторник Трамп сообщил, что отложил запланированный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Такое решение вызвало у датских политиков негативную реакцию.

Как сообщила в среду газета The Washington Post, чиновники в администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландия в бессрочное владение.

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.