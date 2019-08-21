Компания-владелец танкера Stena Impero впервые установила контакт с властями Ирана

СТОКГОЛЬМ, 21 августа. /ТАСС/. Шведская компании Stena Bulk, которой принадлежит нефтяной танкер Stena Impero, задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе, впервые за это время "установила контакт" с Тегераном. Об этом в среду в интервью агентству ТТ сообщил глава Stena Bulk Эрик Хонелл после встречи в Стокгольме с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.

"У меня была возможность встретиться вчера с министром иностранных дел [Джавадом Зарифом]. Мы поделились имеющей отношение к делу информацией, - рассказал Хонелл. - Мы установили контакт, и с этой точки зрения это очень позитивно. Раньше его у нас с Ираном не было".

Не ясно, поможет ли эта встреча освобождению судна. "Мы все надеемся, что этот вопрос будет решен как можно скорее. То, что они назначили встречу на этом уровне, очевидно, позитивно для развития. Но поможет ли это решению, я не могу сказать", - сказал Хонелл.

Как сообщило 19 июля агентство IRNA, танкер Stena Impero под британским флагом был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Позднее власти Ирана заявили, что танкер был вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном, все 23 члена экипажа находятся в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования.

Компания по-прежнему ожидает от иранских властей разрешения посетить команду судна. Она утверждает, что проход Stena Impero через Ормузский пролив был выполнен в полном соответствии со всеми международными правилами. По сведению администрации, на момент захвата судно находилось за пределами территориальных вод Ирана и все необходимое навигационное оборудование, включая транспондеры, работало.