Президент Молдавии пригласил Шойгу на торжества в честь освобождения страны от фашизма

КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу и заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова приглашены в Кишинев на торжества по случаю 75-летия освобождения Молдавии от фашизма. Сообщение об этом опубликовал в среду на своей странице в Facebook президент республики Игорь Додон после встречи с послом РФ Олегом Васнецовым.

"Обсудили с господином Васнецовым масштабную программу празднования 75-летия освобождения Молдовы от фашизма и прежде всего проведение памятных мероприятий на Шерпенском плацдарме и в Кишиневе 24 августа, где запланировано участие министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой, которые прибудут в нашу страну по приглашению президента РМ [Республики Молдова]", - написал Додон.

По его словам, на этот день запланированы возложение цветов в мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе и мероприятия в мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм". Также 24 августа в молдавской столице будет открыт отреставрированный памятник героям-освободителям и состоится премьера документального фильма "Ясско-Кишиневская операция. История Молдовы", снятого под эгидой главы государства. Праздник завершится большим концертом на главной площади города.