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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили об уничтожении украинского ударного беспилотника

В Народной милиции республики рассказали, что украинский БПЛА был оборудован самодельным приспособлением для сброса гранаты
БПЛА Spencer Platt/Getty Images, архив
Описание
БПЛА
© Spencer Platt/Getty Images, архив

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили в районе села Веселая Гора ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"В период проведения встречи Контактной группы в Минске командование так называемой операции объединенных сил продолжает попытки по дестабилизации обстановки, осуществляя провокации с применением беспилотных летательных аппаратов. Так, сегодня Народная милиция в очередной раз пресекла попытку применения ударного беспилотного летательного аппарата ВСУ, который пытался обойти позиции Народной милиции и направиться в сторону населенного пункта Веселая Гора", - цитирует сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.

В Народной милиции добавили, что украинский БПЛА был оборудован самодельным приспособлением для сброса гранаты. Все улики будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР и приобщены к уголовным делам по статье о теракте, а также о применении запрещенных средств и методов войны.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров по украинской проблеме объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные нарушили режим тишины менее чем через сутки, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.

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