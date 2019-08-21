Эксперт: Франция и Россия выходят на новый уровень отношений

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Встреча президентов Франции и РФ в Брегансоне подтвердила новое качество отношений между двумя странами. Такое мнение в среду ТАСС выразил глава исследовательского центра Института международных и стратегических отношений, бывший посол Французской Республики в России Жан де Глиниасти.

"Состоявшийся в Брегансоне диалог указывает на реальный уровень доверия, который устанавливается в отношениях между Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным, - считает он. - Такая атмосфера является необходимым условием урегулирования проблем".

По мнению де Глиниасти, "никогда еще со времени президентства Николя Саркози атмосфера переговоров не была столь непринужденной, даже теплой". "Хочу также обратить ваше внимание на то, что тон комментариев во французской печати по итогам встречи был в основном позитивным, что прежде не так часто можно было увидеть в прессе", - добавил он.

Как считает эксперт, "не следует, разумеется, рассчитывать на немедленные результаты в решении трудных вопросов, которые разделяют наши страны". "Но этот необходимый первый этап стал успехом, заслужившим положительную оценку французского общества", - подчеркнул он.

Де Глиниасти обратил внимание на то, что "пока еще не обнародованы подробности продолжительной встречи президентов с глазу на глаз". "Диалог в Брегансоне знаменует собой начало позитивных изменений в двусторонних отношениях, которые, как можно надеяться, принесут свои плоды, - указал он. - Но значительную часть пути предстоит еще пройти".

Путин и Макрон встретились в понедельник в летней резиденции главы Франции - форте Брегансон - по приглашению французского президента. В ходе визита они провели переговоры с участием членов делегаций, а также продолжительную беседу с глазу на глаз.