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США вводят санкции против физических лиц и компаний КНР за причастность к обороту опиоидов

В Минфине США заявили, что три физических и два юридических лица "осуществляли международную операцию по обороту наркотиков"

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Вашингтон вводит санкции в отношении трех физических и двух юридических лиц из Китая за то, что они, по мнению американских властей, причастны к производству, продаже и распространению синтетических опиоидов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Минфина США.

Как отметила заместитель министра финансов страны Сигал Манделкер, лица, внесенные в черный список, "осуществляли международную операцию по обороту наркотиков, в рамках которой производили и продавали смертоносные наркотические вещества, способствуя при этом кризису опиоидной зависимости, передозировкам и смертям в Соединенных Штатах". Слова Манделкер приводятся в заявлении Минфина.

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