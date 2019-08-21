Трамп вновь высказался за восстановление формата Группы восьми с участием России

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался за восстановление формата Группы восьми промышленно развитых держав с участием России.

"Думаю, было бы хорошо, если бы Россия там (в составе этого клуба - прим. ТАСС) находилась", - заявил в среду американский лидер журналистам в Белом доме перед вылетом в штат Кентукки для участия в предвыборных мероприятиях. Высказывания главы администрации США приводит пресс-пул Белого дома.

В аналогичном ключе Трамп высказался 20 августа. Схожую точку зрения он выражал и в 2018 году.