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Трамп вновь высказался за восстановление формата Группы восьми с участием России

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался за восстановление формата Группы восьми промышленно развитых держав с участием России.

"Думаю, было бы хорошо, если бы Россия там (в составе этого клуба - прим. ТАСС) находилась", - заявил в среду американский лидер журналистам в Белом доме перед вылетом в штат Кентукки для участия в предвыборных мероприятиях. Высказывания главы администрации США приводит пресс-пул Белого дома.

В аналогичном ключе Трамп высказался 20 августа. Схожую точку зрения он выражал и в 2018 году.

Теги
СШАРоссияТрамп, Дональд
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