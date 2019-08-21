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Reuters: Трамп призвал Россию, Пакистан и Иран активизировать борьбу с ИГ

Президент США заявил, что Афганистан и Ирак со временем должны начать самостоятельно противостоять группировке

ТАСС, 21 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан и Ирак со временем должны начать самостоятельно противостоять группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также призвал Россию, Пакистан и Иран активизировать свои действия по борьбе с ИГ. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Теги
АфганистанИранИракПакистанРоссияТрамп, Дональд
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