Reuters: Трамп призвал Россию, Пакистан и Иран активизировать борьбу с ИГ

ТАСС, 21 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан и Ирак со временем должны начать самостоятельно противостоять группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также призвал Россию, Пакистан и Иран активизировать свои действия по борьбе с ИГ. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.